Jean-Marie Le Pen in beschuldiging gesteld vanwege "oven"-uitspraak

In reactie op kritiek van Franse beroemdheden zei Le Pen toen in een verwijzing naar de vernietingskampen in de Tweede Wereldoorlog dat de oven de volgende keer wordt aangezet. "We zullen volgende keer een oven voor hem bouwen", zei Le Pen over de joodse zanger Patrick Bruel, een van de beroemdheden die kritiek had geuit op hem. Een filmpje met het interview werd online gezet op de site van FN.

Le Pen wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat. De advocaat van Le Pen, Frédéric Joachim, heeft het over "doelbewust verdraaide woorden waaraan een betekenis gegeven wordt die ze niet hebben".

Dochter en Front National-leider Marine Le Pen veroordeelde "de politieke vergissing" van haar vader onmiddellijk en liet het filmpje ook meteen van de site halen.