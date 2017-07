Israëlische leger doodt twee Palestijnen bij inval in vluchtelingenkamp in Jenin

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn de dodelijke slachtoffers de 21-jarige Saad Salah en de 16-jarige Aous Salameh. Er zouden ook een of twee gewonden zijn gevallen. Salah zou in het hoofd geschoten zijn door Israëlische scherpschutters die op de daken in het kamp opgesteld stonden. Salameh zou eerst nog in kritieke toestand overgebracht zijn naar het ziekenhuis, en daar tijdens de operatie zijn overleden.

Een woordvoerder van het Israëlische leger verklaarde dat een legerpatrouille die binnenviel in het vluchtelingenkamp aangevallen werd, en dat het leger daarop wapens gebruikte. Onder de soldaten vielen geen gewonden.

Het kamp aan de rand van Jenin is een van de veertien Palestijnse vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever, en heeft 14.000 inwoners. Volgens het UNRWA, het VN-agentschap voor bijstand aan Palestijnse vluchtelingen, is bescherming een probleem in het kamp.

Zowel Palestijnse als Israëlische veiligheidsdiensten voeren er regelmatig operaties uit, die vaak resulteren in geweld. Dat heeft een grote impact op het emotionele en psychosociale welzijn van de bewoners, vooral op dat van jonge kinderen.