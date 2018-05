Israëlische ambassadrice in België: 'Doden in Gaza waren allemaal terroristen'

Minstens 55 Palestijnen, waaronder kinderen en ook een baby van acht maanden, zijn maandag gedood volgens Palestijnse bronnen. De meesten van hen kwamen om het leven door de kogels van Israëlische snipers. Het gaat om de meest dodelijke dag in het Israëlisch-Palestijns conflict sinds de Gaza-oorlog van 2014.

'Die mensen nemen kinderen en baby's mee naar de grens. Het is geen rustige betoging!', zei de ambassadrice in La première op de Franstalige openbare omroep RTBF. 'Men moet beseffen dat het de terreurbeweging Hamas is die de Gazastrook en de Palestijnen die er wonen, gegijzeld houdt en hen de dood in stuurt. Hamas is verantwoordelijk voor die doden. (...) Wij willen enkel ons grondgebied en onze burgers beschermen en verdedigen. We krijgen liever kritiek dan dat we later gecondoleerd moeten worden.'

Frankel reageerde ook op minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), die het disproportionele geweld van het Israëlische leger veroordeelde. 'Ik begrijp het woord "disproportioneel" niet', zei ze. 'Moeten we wachten tot er vijftig Israëlische doden zijn? Wat verstaat men onder disproportioneel wanneer een terreurbeweging onze grenzen aanvalt?'

Verontwaardigd

SP.A, Groen en CD&V reageren verontwaardigd. Premier Charles Michel moet de ambassadrice in op het matje roepen, zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Vlaams parlementslid voor SP.A Tine Soens noemt de uitspraken 'onbegrijpelijk'.

De uitspraken kunnen voor beide oppositiepartijen niet absoluut niet door de beugel. 'Er zitten kinderen onder die slachtoffers, onder wie een baby van acht maanden. Ik snap die uitspraken écht niet', zegt Vlaams parlementslid voor SP.A Tine Soens.

De ambassadrice op het matje roepen 'is een diplomatieke maatregel die de premier kan en eigenlijk moet nemen', zegt De Vriendt.

Ook CD&V-Kamerlid Veli Yüksel vraagt een optreden van de regering.

Sancties

De veroordeling van het geweld door onder meer Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en zopas ook premier Michel is voor Groen en sp.a ruim onvoldoende. 'Israël begrijpt alleen maar de taal van sancties. Wij pleiten voor een importverbod voor alle producten uit Israëlische nederzettingen', zegt De Vriendt. 'België kan daarvoor het initiatief nemen op Europees niveau, maar lukt dat niet dan kunnen we dat perfect ook voor België invoeren. Groen heeft daarover al een voorstel ingediend.'

Alleen vrezen de groenen dat premier Michel 'aan de leiband hangt van N-VA, de enige partij die Israël nog zo sterk verdedigt.'

Bij SP.A vragen ze in navolging van Amnesty International een volledig wapenembargo voor Israël, nu is er volgens Soens slechts een 'deels' embargo. 'Het is positief dat we het geweld veroordelen, maar dat volstaat niet', zegt Soens.

'Hamas is net resultaat van bezetting' Volgens Olivier Corten, professor internationaal recht aan de ULB, liggen de uitspraken van de Israëlische ambassadrice in het verlengde van de Israëlische retoriek. 'We hebben dezelfde argumenten gehoord tijdens de Arabische Lente in Libië en Syrië. Ik geloof niet dat de bevolking van Gaza naar een betoging vertrekt met een geweer op de rug. Hamas is slechts het resultaat van de bezetting. Israël draagt een grote verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Hamas.' Corten benadrukt dat Israël door veel landen, evenals door het Rode Kruis, nog steeds beschouwd wordt als bezetter in Gaza, ondanks de terugtrekking in 2005. 'Ze controleren nog steeds het grondgebied: de toegang, de hulpbronnen, het luchtruim en de zee.' Hij heeft ook zijn twijfels bij de uitspraken over proportionaliteit van de ambassadrice. De weigering om internationale bemiddeling te aanvaarden, lijkt hem bovendien weinig realistisch. 'Uiteindelijk wil Israël geen einde maken aan de bezetting van Gaza en de Westelijke Jordaanoever. De kolonisatie wordt uitgebreid, het is begrijpelijk dat de Palestijnse Autoriteit spreekt van een pure annexatie van Jeruzalem. Een rechtstreekse dialoog is door het onevenwicht in machtsverhoudingen niet mogelijk.'

Ambassade

De verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem noemde ambassadrice Frankel 'de realiteit erkennen'. 'Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, al 3.000 jaar. Dat is niets nieuws', zei de ambassadrice, die de Amerikaanse president Donald Trump bedankte. Ze verwierp ook de mogelijkheid van internationale bemiddeling om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. 'Er is nood aan een rechtstreekse dialoog, maar er is niemand om mee in dialoog te treden.'