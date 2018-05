Israël verdubbelt aantal soldaten rond Gaza en op Westoever vanwege verhuis VS-ambassade

Toen de Amerikaanse president Donald Trump in december bekendmaakte dat hij Jeruzalem zou erkennen als hoofdstad van Israël, en de ambassade zou verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, lokte dat hevige verontwaardiging uit bij Palestijnen.

Sinds 30 maart wordt er iedere vrijdag geprotesteerd aan de grens tussen de Gazastrook en Israël, als onderdeel van de 'Grote mars van de terugkeer'. Maandag moet het protest zijn hoogtepunt bereiken, als de ambassade van de VS verhuist naar Jeruzalem. De dag erna herdenken de Palestijnen de 'Nakba', de 'catastrofe', zoals ze de stichting van de Israëlische staat zeventig jaar geleden ervaarden.

Het gevolg van de stichting was een exodus van honderdduizenden Palestijnen. In die context kondigde een woordvoerder van het leger zaterdagavond aan dat het drie infanteriebrigades zal inzetten, twee rond de Gazastrook en één op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens hem zal het aantal soldaten zo nagenoeg verdubbelen.

De maatregel geldt niet voor Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de door Israël geannexeerde en bezette stad. De ordehandhaving is daar in handen van de politie. Israëlische grenswacht, die afhangt van de politie, zal het leger ook steunen, zei de woordvoerder, zonder meer details te geven. Op de door Israël bezette Golanhoogte, waar de spanning opliep nadat Iran er raketten naar afvuurde, komt geen versterking.

Het Israëlische leger maakte zaterdag overigens ook bekend dat het een achthonderd meter lange smokkeltunnel aan de grens met de Gazastrook heeft vernietigd. Volgens het Palestijnse nieuwsagentschap veroorzaakten de aanvallen brand in het noorden van Gaza, en raakten woningen in de omgeving daardoor beschadigd. Er vielen geen doden of gewonden.