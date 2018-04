Hamas nodigt Belgische delegatie uit: 'Wij zijn het niet die de Palestijnen de dood injagen'

Husam Badran is een van de topmannen van Hamas. Tijdens de Tweede Intifada (2000-2005) leidde hij de Qassam-brigades, de militaire tak van de beweging, op de Westelijke Jordaanoever. In 2002 werd hij door Israël gevangengezet, in 2011 weer vrijgelaten en verdreven naar Qatar, vanwaar hij het woordvoerderschap van Hamas waarneemt.

...