IS eist aanslag Manchester op

Hoewel de politie dus een mogelijke verdachte heeft, is het nog te vroeg om een naam te onthullen, zo deelde eerste minister Theresa May mee. Er wordt nog onderzocht of hij deel uit maakte van een netwerk en hulp kreeg.

Volgens terreurmonitor SITE Intelligence Group heeft Islamitische Staat de aanslag opgeëist, zonder echter informatie over de dader te geven.

2) #ISIS claims killing and wounding aprox 100 Christians by detonating an #IED in the #British city of #Manchester -- Rita Katz (@Rita_Katz) 23 mei 2017

Intussen heeft de Greater Manchester Police bekendgemaakt dat er een 23-jarige man is opgepakt in verband met de aanslag, zonder daarover uit te weiden.

Jongeren

Bij de aanslag, na afloop van een optreden van het tieneridool Ariana Grande, kwamen zeker 22 mensen om het leven en raakten meer dan 50 anderen gewond (lees meer).

Het gaat om de ergste terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk sinds die van 7 juli 2005. Ian Hopkins van de Greater Manchester Police sprak van het meest gruwelijke incident dat de stad ooit overkwam.

May verklaarde nog dat de aanslag getuigde van een bijzondere 'lafheid', omdat het vooral de bedoeling was om jongeren te treffen.