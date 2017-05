Aanslag op concert Ariana Grande in Manchester: wat we weten

Bij een ontploffing op maandagavond rond 22.30 uur lokale tijd in de Manchester Arena in de gelijknamige stad in het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de jongste politiebalans 22 doden en meer dan 50 gewonden gevallen. Onder de doden zijn ook kinderen. Er zijn geen aanwijzingen van Belgen onder de slachtoffers.

De gewonden worden volgens de politie verzorgd in zes ziekenhuizen in Greater Manchester. Er zijn ook nog verscheidene mensen vermist, op sociale media wordt de hashtag #missinginmanchester gebruikt in de hoop hen terug te vinden.

Granaatscherven

De Great Manchester Police gaat uit van een aanslag, zo maakte politiechef Ian Hopkins bekend. De politie spreekt van één dader zichzelf ter plaatse opblies. Over de nationaliteit van de mogelijke dader is nog niets bekendgemaakt.

'We geloven dat de dader een geïmproviseerd explosief bij zich had, dat hij heeft laten afgaan, waardoor deze wreedheid werd veroorzaakt', zo verklaarde hij. Er wordt nu onderzocht of de dader deel uitmaakte van een terreurnetwerk, dan wel of hij geheel op eigen houtje handelde.

Volgens de BBC hebben artsen ter plaatse verklaard dat sommige gewonden verwondingen hebben die van granaatscherven lijken te komen.

Als bevestigd wordt dat het om een aanslag gaat, dan zou dat de dodelijkste in het VK zijn sinds die van juli 2005 in Londen, waarbij 56 doden vielen. Sinds meer dan twee jaar staat het dreigingsniveau op ernstig, het op twee na hoogste van vijf niveaus.

Buiten

Volgens getuigenissen van aanwezigen in de Britse media was na afloop van het concert van de Amerikaanse Ariana Grande één luide knal te horen. De 23-jarige Grande is vooral populair bij kinderen en tieners.

De ontploffing aan de Manchester Arena vond buiten en niet in de foyer plaats, zoals getuigen eerder meldden aan BBC. Dat heeft het management van de arena in de nacht van maandag op dinsdag gezegd in een tweet.

De politie van Manchester voerde rond halfdrie ook een gecontroleerde ontploffing uit in de Cathedral Gardens, op enkele tientallen meters van de concertzaal. Het bleek echter om achtergelaten kledij te gaan en niet om een verdacht voorwerp, werd wat later gemeld op Twitter.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY -- G M Police (@gmpolice) 23 mei 2017

Een aanwezige postte op Twitter een opname van de chaos in de concertzaal:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE -- ?? (@hannawwh) 22 mei 2017

Maandagavond vond in de Manchester Arena een uitverkocht concert plaats van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande, die erg populair is bij tieners. De Manchester Arena heeft een capaciteit van 21.000 mensen en heet een van de grootste concertgebouwen in Europa.

Reacties

De Britse premier Theresa May heeft in een korte mededeling haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers. Ook heeft ze gezegd haar verkiezingscampagne stil te leggen. Op 8 juni vinden in het VK immers parlementsverkiezingen plaats.

Ook de voorzitter van de Britse Liberaal-Democraten Tim Farron en Labour-leider Jeremy Corbyn betuigden reeds hun medeleven op Twitter:

My deepest condolences to the victims and families in Manchester. As always our emergency services have shown great bravery and heroism. -- Tim Farron (@timfarron) 22 mei 2017

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. -- Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22 mei 2017

Zowel Labour, de Lib Dems, SNP als de Conservative Party schort de verkiezingscampagne op.

Het Amerikaanse Department of Homeland Security kondigde aan samen te werken met de Britse veiligheidsdiensten in het onderzoek naar de precieze oorzaak van de ontploffing in de Manchester Arena:

DHS Statement on Incident at Manchester Arena → https://t.co/GOnxIvEf2p pic.twitter.com/B9NlUipLfD -- Homeland Security (@DHSgov) 23 mei 2017

Ariana Grande zelf zegt 'kapot' te zijn door de gebeurtenis. Volgens verschillende media wordt de rest van haar tournee afgelast. Dat zou betekenen dat ook het concert dat op 28 mei gepland stond in het Antwerpse Sportpaleis, niet doorgaat. Jan Van Esbroeck van de Sportpaleis Group: 'We lezen her en der tegenstrijdige berichten over het al dan niet afgelasten van haar tournee na de gebeurtenissen in Manchester, maar hebben officieel nog niets vernomen. Het is wachten op nieuws van het management van de artiest, maar dat heeft nu allicht nog even wat andere zaken aan het hoofd. Zodra we meer weten, plaatsen we in samenspraak met concertorganisator Live Nation een bericht op onze website.'

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. -- Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mei 2017

Ook de internationale entertainmentwereld reageerde met verstomming op de veronderstelde aanslag.

I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H -- Harry Styles. (@Harry_Styles) 23 mei 2017

Steunbetuigingen

In naam van ons land heeft premier Charles Michel via Twitter de steun uitgesproken aan het Verenigd Koninkrijk. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, N-VA-vicepremier Jan Jambon, zijn CD&V-collega Kris Peeters en heel wat andere politici spraken al hun medeleven uit met de slachtoffers en hun families.

'Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers in Manchester en ik druk de Belgische steun uit voor het Verenigd Koninkrijk', zo stuurde de eerste minister dinsdagochtend de wereld in. 'Verschrikkelijk! Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten', schreef minister-president Geert Bourgeois. Voorts reageerden onder anderen ook CD&V'ers Wouter Beke, Koen Geens en Hilde Crevits en N-VA-voorzitter Bart De Wever dinsdagochtend al ontzet op het nieuws.

All my thoughts go out to the victims in #Manchester and I express belgian support for #UK -- Charles Michel (@CharlesMichel) 23 mei 2017