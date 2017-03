Irak wordt mogelijk verwijderd van lijst Amerikaans inreisverbod

Het nieuwe presidentieel decreet is een herziening van het inreisverbod dat Donald Trump al in de eerste dagen van zijn presidentschap uitvaardigde. Personen uit Iran, Syrië, Jemen, Irak, Somalië, Libië en Soedan mochten daardoor tijdelijk de VS niet meer binnen. Het inreisverbod voor de zeven landen kreeg scherpe kritiek in binnen- en buitenland, en werd uiteindelijk door een federale rechter opgeschort.

Volgens vier anonieme bronnen, die geciteerd worden door het Amerikaanse persagentschap AP, wordt enkel Irak van de lijst gehaald. Voor de andere zes landen blijft het inreisverbod voorlopig wel van kracht. Volgens de vier bronnen is de beslissing het gevolg van aanhoudende druk op de president vanuit het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken om het inreisverbod aan te passen.