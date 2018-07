In beeld: Traditionele gezichtsbeschildering in een Rohingya-vluchtelingenkamp

In opvangkampen in Bangladesh voor Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar dragen vrouwen en meisjes het traditionele 'thanaka', een gele pasta van vermalen bast. Het helpt beschermen tegen de zon en geeft de vrouwen en meisjes het gevoel van een normaal leven te behouden.

'De make-up is mijn hobby, en het is onze traditie', zegt de 13-jarige Juhara Begum tegen Reuters. Begum kwam vorig jaar in september aan in het kamp Cox's Bazaar, nadat ze haar dorp in de staat Rakhine in Myanmar ontvlucht was toen dat door Birmese soldaten werd aangevallen. 'De soldaten schoten met vuurwapens en moordden ons uit', zegt Begum. Ze moest vijf dagen lopen om de grens te bereiken. Nu woont ze boven op de heuvel in het drukke opvangkamp. 'Ik wono boven op de heuvel en het is daar te heet met de sterke zon.' De traditionele pasta werkt verkoelend en beschermt haar huid. Het zou ook tegen acne helpen.

Reuters zetten verschillende meisjes en vrouwen die deze eeuwenoude traditie in stand houden op de foto.