Hope Hicks, rechterhand van Trump, neemt ontslag

Dat bevestigt het Witte Huis.

Hope Hicks had dinsdag getuigd voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden, die de Ruslandconnecties van de Trumpploeg onderzoekt, en ze had daarbij, volgens lekken, toegegeven, dat ze 'leugentjes om bestwil' had gepleegd om de president uit de wind te zetten.

De 29-jarige Hicks was een essentieel persoon in zowel de kiescampagne van Donald Trump als in diens presidentschap. Ze werkte eerder als model en assistent van Trumps dochter Ivanka. Ze was zonder enige politieke bagage in de campagne terechtgekomen, maar leerde snel en werd een essentiële schakel.

Ze voerde contacten met journalisten, en was aanwezig toen de ploeg rond de president vorig jaar in een mededeling het belang van de ontmoeting tussen Donald Trump Junior en een Russische advocate moedwillig minaliseerde en verkeerd voorstelde als een ontmoeting over de adoptieregeling tussen de VS en Rusland.

