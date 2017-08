'Het Westen houdt Saoedi-Arabië een hand boven het hoofd'

In het olierijke Qatif, een governoraat in de Oostelijke Provincie in Saoedi-Arabië, zijn er al enkele maanden zware gevechten aan de gang tussen het regeringsleger en veiligheidstroepen enerzijds en plaatselijk verzet anderzijds. Hierbij zijn al enkele tientallen doden gevallen, en lokale bronnen geven aan dat de situatie steeds verder escaleert.

