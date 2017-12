Grootste gevangenenruil tussen Oekraïne en rebellen sinds begin conflict

De Oekraïense autoriteiten en de pro-Russische separatisten in het oosten van het land zijn woensdag begonnen aan de eerste gevangenenruil in vijftien maanden en tevens de grootste sinds het begin van het conflict in 2014.

Meer dan 300

Oekraïne laten meer dan 260 mensen vrij, terwijl de separatisten ruim 70 mensen overdragen aan Kiev die gevangen werden gehouden in de opstandige regio's Donetsk en Loehansk.

De Britse nieuwszender BBC World meldt dat Kiev aanvankelijk 306 mensen zou overdragen, maar dat sommigen om onduidelijke redenen weigerden.

De gevangenenruil vindt plaats aan een checkpoint nabij de stad Horlivka, 40 km boven Donetsk.

Akkoord

Er waren lange onderhandelingen voorafgegaan tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Petro Porosjenko, met medewerking van de patriarch van de Russisch-orthodox kerk Kirill.

Gevangenen ruilen maakt deel uit van de vredesakkoorden van Minsk van februari 2015. Toch houden beide kanten nog veel mensen vast.