Gewonden bij aanslag in Italiaanse stad Macerata: 'Afrikanen waren doelwit'

Het Italiaanse agentschap Ansa meldde dat daarbij zeven mensen gewond zijn geraakt, volgens de plaatselijke krant Corriere Adriatico zijn vier van hen er slecht aan toe. Andere bronnen spreken van minstens zes gewonden, van wie één in kritieke toestand.

De dader liet zich achteraf gewillig arresteren terwijl hij de fascistische groet bracht aan een monument voor gesneuvelde soldaten. Nieuwssite Il Resto del Carlino plaatste videobeelden van het moment van zijn arrestatie online.

Het gaat om een 28-jarige Italiaan, geïdentificeerd als Luca Traini, die zich in het vooruitzicht van zijn arrestatie in de nationale driekleur had gewikkeld. In zijn auto werd een pistool aangetroffen.

De man had vorig jaar deelgenomen aan de regionale verkiezingen als kandidaat voor de anti-immigratiepartij Lega Nord. Op 4 maart zijn er nationale verkiezingen in Italië, waarbij immigratie een van de belangrijkste thema's zal zijn.