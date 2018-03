Frans oud-president Sarkozy opgepakt op verdenking van illegale verkiezingsfinanciering

Nicolas Sarkozy was ontboden bij de gerechtelijke politie van Nanterre waar hij in hechtenis is genomen in het kader van een in 2013 opgestart gerechtelijk onderzoek. Het draait rond mogelijke financiering door het Libië van Moammar al-Khadafi van zijn succesvolle gooi naar het Elysée in 2007. Volgens nieuwszender BFMTV wordt ook de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux over de zaak ondervraagd. Hij staat dicht bij het vroegere staatshoofd, maar Hortefeux is niet in hechtenis genomen.

Sarkozy kan 48 uur vastzitten. Nadien kan hij voor magistraten worden voorgeleid en volgt eventueel een inverdenkingstelling.

Het is de eerste keer dat de Franse justitie het vroegere Franse staatshoofd over de zaak verhoort, schrijft Le Monde. De zaak is in mei 2012 aan het rollen gegaan nadat het nieuwsportaal Mediapart een document had gepubliceerd dat gewag maakte van financiering door Libië van Sarkozy's verkiezingscampagne.

De inmiddels 63-jarige Nicolas Sarkozy was president van Frankrijk van mei 2007 tot 15 mei 2012. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed hij een nieuwe gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen van de rechtse Les Républicains.