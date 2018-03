Europese Unie vraagt onafhankelijk onderzoek na geweld op Gazastrook

"In het bijzonder het gebruik van scherpe munitie moet het onderwerp zijn van een onafhankelijk en transparant onderzoek", aldus het persbericht. "Terwijl Israël het recht heeft om zijn grenzen te beschermen, moet het gebruik van geweld steeds proportioneel zijn. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging zijn grondrechten die gerespecteerd moeten worden", aldus Mogherini nog in het persbericht. "Het is essentieel da dat de rust onmiddellijk terugkeert. Alle partijen die betrokken zijn moeten terughoudend zijn en een verdere gewelddadige escalatie tegengaan, net als elke andere daad die burgers in gevaar brengt"

De EU herhaalt haar oproepen om een einde te maken aan de afsluiting van de Gazastrook en de grensovergangen volledig te openen, maar respecteert ook de legitieme bezorgdheden van Israël over zijn veiligheid, klinkt het nog. Daarnaast roept Mogherini de Palestijnen op om meer inspanningen te doen zodat de Palestijnse Autoriteit haar controle over de Gazastrook volledig kan uitoefenen.

"De gebeurtenissen van gisteren tonen aan dat het geen optie is om geen vooruitgang te boeken. Een politieke oplossing voor Gaza en een dringende herneming van de vredesgesprekken met het oog op een Tweestatenoplossing is de enge manier om de Israëliërs en Palestijnen op een vreedzame en veilige manier te laten samenleven."

Het Israëlische leger had eerder deze week al laten weten dat soldaten mochten schieten op Palestijnen die zich op een bedreigende manier te dicht bij de grens wagen. Volgens de autoriteiten in Gaza schoten Israëlische soldaten vrijdag tijdens de "Grote Mars van de Terugkeer" minstens zestien Palestijnen dood. Meer dan 1.400 andere mensen raakten gewond, vooral als gevolg van traangas