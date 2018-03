Europa wil uitleg van Zuckerberg over Facebook-schandaal

Een Britse parlementscommissie wil dat Facebook-baas Mark Zuckerberg voor het parlement verschijnt om uitleg te geven over het 'catastrofale mislukken' van de beveiliging van persoonsgegevens op het sociale netwerk.

Het conservatieve parlementslid Damian Collins, voorzitter van de Commissie Cultuur, Media en Sport, zegt in een open brief dat hij Facebook herhaaldelijk gevraagd heeft hoe bedrijven omgaan met gegevens van het sociale netwerk, en dan in het bijzonder of die gegevens zonder toestemming van gebruikers werd gebruikt. Collins wil tegen 26 maart weten of Zuckerberg op de vraag zal ingaan.

Ook het Europees Parlement heeft Zuckerberg uitgenodigd om uitleg te verschaffen. 'Facebook moet de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen verduidelijken dat hun persoonlijke gegevens niet gebruikt worden om de democratie te manipuleren', zo heeft voorzitter Antonio Tajani dinsdag getweet.

Facebook werd in verlegenheid gebracht door het gebruik van de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers door databedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf was onder meer betrokken bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Gebruikers zouden geen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun gegevens. 'Indien waar, het manipuleren van onze persoonsgegevens is onaanvaardbaar en een bedreiging voor de democratie', reageerde Tajani.

Dinsdag hebben ook de nationale privacywaakhonden van de EU-lidstaten in Brussel overleg gepleegd over het schandaal, zo deelde de Europese Commissie mee. Bevoegd eurocommissaris Vera Jourova bevindt zich dan weer in Washington. Het is de bedoeling dat ze in de Amerikaanse hoofdstad contact heeft met Facebook.

Giovanni Buttarelli, de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, waarschuwt dat de onthullingen rond Cambridge Analytica nog maar 'het topje van de ijsberg' zijn. 'Het probleem is echt en groot', zegt de Italiaan. Hij pleit voor een grensoverschrijdende aanpak.