Erdogan: 'Zij die de honden op mijn burgers hebben losgelaten, zullen daar een prijs voor betalen'

Nederland zal "de prijs betalen" voor de "schaamteloze" behandeling die de Turkse minister van Familiezaken zaterdag in Rotterdam moest ondergaan. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondagmiddag gezegd in een toespraak. "Wat we gisteren zagen was een manifestatie van islamofobie", zo vertaalde RTL-journalist Olaf Koens enkele uitspraken van Erdogan.

Erdogan: 'Wat we gisteren zagen was een manifestatie van islamofobie. Het is een ontwikkeling. Het westen heeft het ware gezicht laten zien' -- Olaf Koens (@obk) 12 maart 2017

'Dit is fascistische druk. Het nazisme is herboren. Ik dacht dat het voorbij was. Maar het is niet waar. Het leeft. In het westen.' -- Olaf Koens (@obk) 12 maart 2017

"Laten we kijken wat er woensdag (parlementsverkiezingen in Nederland, red.) gaat gebeuren", ging Erdogan volgens Koens verder. "Ik roep mijn Turkse broers op, jullie zullen doen wat nodig is. Zij die de honden op mijn burgers (in Rotterdam, nvdr) hebben losgelaten zullen daar een prijs voor betalen." Erdogan bedankte in de toespraak Frankrijk omdat zij wel een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu toelieten. Zondagnamdidag sprak Cavusoglu een meeting in Metz toe.

Daar zie hij onder andere dat Turkije maatregelen zal blijven nemen tegen Nederland tot er excuses wordt aangeboden. De kans dat Nederland dat gaat doen is klein, premier Rutte zei eerder al dat hij daar niet aan denkt.

Verder toonde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zich bereid zelf "zeer scherpe maatregelen" te nemen als Nederland er met Turkije niet via een dialoog zou uitkomen.

Minister Cavusoglu vroeg zich verder nog af of Europa de "fascistische handelingen" van Nederland zou veroordelen.