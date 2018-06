Erdogan wil mensen in voorarrest als verkiezingskandidaat uitsluiten

De maatregel is vooral gericht tegen de presidentskandidaat van de pro-Koerdische HDP, Selahattin Demirtas. Die zit sinds november 2016 wegens beschuldigingen van terreur in voorarrest en is op de komende verkiezing een van de vijf uitdagers van Erdogan.

Erdogan zei in Yalova dat voortaan niet alleen veroordeelde strafdaders, maar ook mensen in voorarrest wier juridische procedure nog lopende is, worden uitgesloten van een kandidatuur. 'Iemand in voorlopige hechtenis mag zich ook geen kandidaat stellen'. Erdogan noemt Demirtas een 'terrorist' en beschuldigt de HDP ervan de verlengde arm van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK in het parlement te zijn. Demirtas waarschuwde voor de 'eenmansheerschappij' van Erdogan.

Erdogan neemt als favoriet deel aan de presidentsverkiezing. Vraag blijft of hij in de eerste ronde al de absolute meerderheid behaalt. In een donderdag gepubliceerde peiling van het instituut Gezici kwam Erdogan uit op 47,1 procent. Daarmee moet hij op 8 juli naar een tweede en beslissende ronde.

Bij de parallelle parlementsverkiezingen kan de HDP volgens de peiling rekenen op 11,6 procent van de stemmen en dus meer dan de kiesdrempel van tien procent halen. Dan komt ook de absolute meerderheid van Erdogans AKP in de nationale vergadering in Ankara in gevaar.