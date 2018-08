Duitse defensieminister gekant tegen herinvoering legerdienst

'Vandaag gaat het steeds meer over cyberaanvallen, hybride oorlogen, assymetrische bedreigingen van terroristen of de stabilisering van bedreigde landen als Mali en Irak, om chaos, geweld en ontheemding tegen te gaan', zegt Von der Leyen in de zondagseditie van boulevardblad Bild. 'Voor die opdrachten hebben we zwaargetrainde en gemotiveerde experts nodig, echte professionals.'

Een deel van de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel is voorstander van een vorm van legerdienst voor jongvolwassenen. De algemene secretaris van de partij, Annegret Kramp-Karrenbauer, voert de groep aan die het idee genegen is. Zeven jaar geleden werd de legerdienst afgeschaft. Von der Leyen, die deel uitmaakt van de CDU zegt dat het debat over het idee belangrijk is, ook al is ze er zelf tegen gekant. Het toont volgens haar het grote belang aan van het leger voor Duitsland. 'In plaats van een nieuwe legerdienst zou ik liever meer investeringen en erkenning van de maatschappij zien voor mannen en vrouwen in uniform, die hun leven riskeren voor vrijheid', zei Von der Leyen.

Volgens een peiling vorige week van publieke omroep ZDF is 68 procent van de Duitsers voor een legerdienst. In 2011 werd die afgeschaft, toen Duitsland besliste om de Bundeswehr te professionaliseren. Critici in de CDU en de Beierse zusterpartij CSU benadrukken de kosten die het herinvoeren van een vorm van legerdienst met zich zou meebrengen. Het geld zou moeten komen van een defensiebudget dat hard nodig is om de Bundeswehr te moderniseren.