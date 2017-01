Live Donald Trump legt eed af, wereld protesteert

Koffie bij Barack Obama

Barack en Michelle Obama hebben hun opvolgers Donald en Melania Trump ontvangen in het Witte Huis. Traditiegetrouw ontvangt de zittende president zijn opvolger in de ambtswoning in Washington DC.

In het Witte Huis werden Donald Trump en Melania getrakteerd op thee of koffie.

Na deze ceremoniële ontmoeting zullen beide koppels samen naar Capitol Hill gaan. Daar zullen Donald Trump en Mike Pence ingezworen worden als president en vicepresident van de Verenigde Staten.

Barack Obama heeft in de Oval Office een brief achtergelaten voor zijn opvolger.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.