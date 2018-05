Dertig kinderen omgekomen na luchtaanval van Afghaans leger

Volgens de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) werd bij de aanval op 2 april in het district Dasht-e Archi een plaats getroffen waar een religieuze ceremonie plaatsvond. Er namen heel wat mannen en jongens deel aan het openluchtevenement in de buurt van een koranschool. Daardoor raakten bij de aanval ook 71 mensen gewond, onder wie 51 kinderen.

Het rapport van de VN-missie vermeldt dat het werkelijke dodental wellicht nog hoger ligt. Maar UNAMA hanteert een erg strikte methodologie, waarbij elk overlijden door drie aparte bronnen bevestigd moet worden.

De VN stellen zich in het rapport vragen bij het Afghaanse engagement om het oorlogsrecht te respecteren. Er wordt op gewezen dat het religieuze evenement duidelijk was bekendgemaakt en dat het algemeen geweten was dat er vooral jongeren aan zouden deelnemen.

De Afghaanse regering had na de luchtaanval meegedeeld dat er een 'militaire bijeenkomst' onder vuur werd genomen, waaraan ook leden van de taliban deelnamen.