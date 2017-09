Conservatieven liggen op kop bij verkiezingen Nieuw-Zeeland

Naarmate er meer stemmen zijn geteld, kunnen er wel nog aanzienlijke verschuivingen optreden, maar wie ook de winnaar wordt, zal die sowieso op zoek moeten naar een coalitiepartner. Voor een meerderheid zijn 61 van de 120 zetels in het Nieuw-Zeelandse parlement nodig.

Zowel de National Party als de Labour Party zijn daar een eind van verwijderd. Als de huidige trend zich doorzet, komt als coalitiepartner voor de conservatieven vooral de populistische antimigrantenpartij New Zealand First in beeld.

Die komt met meer dan een kwart van de stemmen geteld uit op ongeveer 7 procent. De Groenen, ook een mogelijke partner, halen zo'n 6 procent.