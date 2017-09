Co-voorzitter Frauke Petry wil geen deel uitmaken van AfD-fractie in parlement

Frauke Petry, een van de co-voorzitters van de rechts-populistische AfD, wil geen deel uitmaken van de fractie van haar partij in het parlement. Dat heeft ze maandag aangekondigd tijdens een persconferentie met topkandidaten Alice Weidel en Alexander Gauland, die ze na haar aankondiging vroegtijdig verliet.

Conflict

De aankondiging van Petry is een nieuwe episode in het conflict tussen Petry en Weidel en Gauland, en meer algemeen tussen de meer gematigde en extreemrechtse afdelingen binnen de partij. Petry beschuldigde de twee er eerder al van haar als topkandidaat opzij te hebben geschoven. 'We moeten open zijn over het feit dat er een conflict is over de inhoud binnen de AfD. We mogen niet doen alsof dat niet bestaat', stelde Petry. 'De AfD van 2013 had als doel om snel te kunnen regeren. Een anarchistische partij, zoals we in de afgelopen weken hebben gezien, kan in de oppositie zitten maar kan aan de kiezer geen geloofwaardig platform aanbieden om te regeren.'

Terwijl Petry hoopte om de AfD tegen 2021 voor te bereiden op een regeringsdeelname, herhaalde Gauland maandag nog dat de partij 'op een constructieve manier oppositie zal voeren'.

Uithaal

Petry's co-voorzitter Jörg Meuthen, die zich zelf geen kandidaat had gesteld voor het parlement, haalde maandag zwaar uit naar Petry. Dat ze zich recentelijk openlijk heeft gedistantieerd van de twee topkandidaten, noemde hij 'weinig behulpzaam' en 'onaanvaardbaar'. Hij verontschuldigde zich ook voor de uitspraken van Petry, waarover 'geen afspraken' werden gemaakt. Hij betreurt ook dat Petry haar rug naar de partij heeft gekeerd.

Verkozen

De AfD haalde bij de verkiezingen van zondag 12,6 procent, wat van de partij de op twee na grootste fractie in het parlement maakt, met meer dan 90 zetels.

Petry werd met 37,4 procent van de stemmen verkozen in haar district in de deelstaat Saksen, waar AfD zelfs de grootste partij werd.