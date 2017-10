Bourgeois wil 'alles doen' om ter dood veroordeelde VUB-prof te redden

De Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali is in Iran ter dood veroordeeld. Djalali zit al sinds april 2016 in een Iraanse cel en wordt beschuldigd van 'collaboratie met een vijandige staat' en meer bepaald van spionage voor Israël. Na zijn terdoodveroordeling is de VUB-gastdocent opnieuw een hongerstaking begonnen.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft donderdag contact met de Iraanse ambassadeur over de zaak van de terdoodveroordeelde VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. Die ambassadeur garandeerde bij een eerder contact een eerlijke en onafhankelijk proces voor Djalali. Bourgeois zal ook de Europese hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Federica Mogherini over de kwestie aanschrijven. 'Ik ga alles doen wat ik kan om tussen te komen zodat de principes van de rechtstaat gerespecteerd worden,' zei Bourgeois woensdag in het Vlaams Parlement.

Bourgeois volgt de zaak al langer op. Hij hamert op het recht op een 'eerlijk proces'. Dat recht lijkt in het geval-Djalali met de voeten getreden. Zo heeft het proces bijvoorbeeld plaatsgevonden achter gesloten deuren.

Sp.a-politica Katia Segers pleit ervoor om ook verder te kijken dan de diplomatieke dialoog. 'Als de taal van de diplomatie niet begrepen wordt, moeten we misschien de taal van het geld gebruiken', aldus Segers. Zij pleit er daarom voor een geplande zakenmissie van Flanders Investment and Trade (FIT) naar Iran te annuleren. Maar die piste vond geen gehoor bij minister-president Bourgeois. Hij is niet van plan de FIT-missie te schrappen.