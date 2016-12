Joanie De Rijke Medewerkster Knack reportage

Bericht uit Aleppo: 'Niemand heeft ons geholpen'

Voor het eerst sinds vier jaar vallen er geen bommen meer op Aleppo. De laatste bewoners en rebellen vertrokken vorige week uit de kleine enclave die nog in handen was van de oppositie. Nu is de stad opnieuw onder controle van het Syrische leger. Activist Salah Ashkar (28) bleef tot het bittere einde: 'We voelen ons door de hele wereld verlaten.'