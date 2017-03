Alexander De Croo wil 'meisjes meester maken van eigen lot' met internationale abortusconferentie

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) opende vandaag met collega's uit Zweden, Denemarken en Nederland de conferentie 'She Decides' - dat abortus in ontwikkelingslanden wil ondersteunen. Het initiatief, dat ook gekoppeld werd aan een eigen crowdfundingplatform, ontstond na de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse toelages in te trekken voor ngo's die vrouwen en meisjes in arme landen helpen bij veilige abortussen, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

De internationale bijeenkomst werd op poten gezet door Alexander De Croo, de Nederlandse minister Liliane Ploumen, de Zweedse minister Isabella Lövin en de Deense minister Ulla Tørnæs. Sommige Afrikaanse landen bekritiseerden de organisatoren eerder al dat de conferentie een typische uiting is van westerse neo-koloniale suprematie, een promotiestunt voor gratis abortus wereldwijd, en een anti-Trumpcoalitie van Europese 'progressieve' krachten.

'Niet tegen iets of iemand, wel voor iets'

'We zijn niet tegen iets of iemand', beantwoordde De Croo de kritiek. 'We zijn wel voor iets: voor gelijkberechtiging van vrouwen, voor de toegang van vrouwen tot diensten voor geboorteplanning, voor toegang tot aids-preventie en -medicatie. Elke abortus is een abortus te veel, maar als hij nodig is, dan moet hij wel in veilige omstandigheden gebeuren, vind ik.'

'Ik ken geen meisje van 15 dat blij is met een zwangerschap', vervolgde De Croo, 'dat blij is om te trouwen met een man die dubbel zo oud is als zij, of dat uit eigen vrije wil kiest voor een gezin met tien kinderen. Nochtans zijn dat situaties die miljoenen meisjes dagelijks meemaken in ontwikkelingslanden. Het is om hen meester te maken van hun eigen lot, dat deze coalitie is ontstaan.'

'In arme landen sterft om de twee minuten een vrouw tijdens de zwangerschap door het ontbreken van goede medische zorgen', zei de Zweedse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Isabella Lövin. 'Jonge meisjes kunnen in vele landen niet naar school gaan en raken dus ook niet aan een job. Het is aan ons om een einde te maken aan dat soort toestanden.'

'Want vrouwenrechten zijn eigenlijk ook basale mensenrechten', vulde Ulla Törnaes, de Deense collega van De Croo, aan. 'Wij zijn in onze Scandinavische landen al langer vertrouwd met gelijke rechten voor vrouwen, met toegang tot geboorteplanning, maar ook daar is een hele strijd aan voorafgegaan. Het is onze taak om die rechten ook aan vrouwen in ontwikkelingslanden toe te kennen. En daarvoor is veel geld nodig. We hebben al zo'n goede 50 miljoen euro verzameld op enkele weken tijd. Hopelijk blijft de 'call to action', de oproep om tot daden over te gaan, weerklinken in de komende maanden en jaren en verzamelen we genoeg geld om vrouwen in alle uithoeken van de wereld dat te geven waar ze recht op hebben: hun lot in eigen handen nemen.'