Al 27 onveilige woontorens ontdekt in Groot-Brittannië

Anderhalve week na de dodelijke ramp in Grenfell Tower in Londen, zijn in Groot-Brittannië al 27 woontorens ontdekt met licht ontvlambare gevelbekleding. Dat heeft de Britse regering zaterdag meegedeeld in Londen.

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd dat elke dag circa honderd woontorens gecontroleerd worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten al zowat 4.000 inwoners van vier woontorens in het noorden van Londen onmiddellijk hun woning verlaten vanwege brandgevaar. De brandweer ontdekte niet alleen brandbare gevelbekleding, maar ook slecht geïsoleerde gasleidingen en slecht werkende branddeuren.

Meer dan tachtig bewoners weigerden hun flat te verlaten. De bewoners van een vijfde, kleinere woontoren mochten thuisblijven.

De geëvacueerden brachten de nacht door in noodonderkomens, in hotels of bij vrienden. De werkzaamheden aan de ontruimde gebouwen, met in totaal circa 650 appartementen, zouden drie tot vier weken duren.

De Londense burgemeester Sadiq Khan beschreef de evacuatie op Facebook als een voorzorgsmaatregel en de beste manier om de bewoners te beschermen.

Een defecte koelkast veroorzaakte de brand in Grenfell Tower. Via de brandbare gevelbekleding verspreidde het vuur zich razendsnel over het 24 verdiepingen tellende gebouw. Minstens 79 mensen kwamen om het leven. Zes gewonden lagen zaterdag nog in het ziekenhuis.