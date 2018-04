Affaire-Skripal: 'Dochter Joelia zegt dat alles goed gaat', VN-veiligheidsraad komt samen

De VN-Veiligheidsraad buigt zich donderdag over de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië. De zitting vindt plaats om 15 uur (21 uur Belgische tijd) in New York. De 66-jarige Skripal bevindt zich in een kritieke toestand. Met zijn 33-jarige dochter gaat het beter.

'Iets meer dan een week geleden ben ik weer wakker geworden, en ik ben blij te kunnen zeggen dat ik elke dag beter word.' Dat meldt de 33-jarige Joelia Skripal, donderdag in een door Scotland Yard verspreide mededeling. In dat bericht dankt ze de vele mensen die bijgedragen hebben tot haar genezing en de vele boodschappen van steun die ze krijgt. Het is de eerste keer sinds de aanval dat ze van zich laat horen.

Samen met haar vader werd Joelia op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in het Britse Salisbury. Al snel werd duidelijk dat de twee het slachtoffer geworden waren van een gifaanval. De Britten schreven die aanval toe aan de Russen, maar dat wordt ontkend in Moskou. 'Ik ben er zeker van dat jullie begrijpen dat het hele verhaal redelijk desoriënterend is, en ik hoop dat jullie mijn privacy en die van mijn familie zullen respecteren tijdens mijn herstel', schrijft ze nog. In de mededeling zegt de vrouw niets over wie achter de aanval zit. In een laatste update van het ziekenhuis werd de toestand van Sergej Skripal omschreven als 'kritiek maar stabiel'.

De vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion leidde de afgelopen weken tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen. Als gevolg daarvan heeft een resem uitgewezen Amerikaanse diplomaten de ambassade in Moskou verlaten. Drie bussen stonden hen op te wachten op het terrein van de Amerikaanse consulaire post in de Russische hoofdstad. Dat meldde het Russische persagentschap TASS donderdag.

Rusland heeft tientallen Westerse diplomaten uitgewezen, onder wie 60 Amerikaanse diplomaten. Ze hadden een week de tijd om het land te verlaten. Ook het Amerikaans secretariaat-generaal in Sint-Petersburg werd gesloten. De maatregel van Moskou is een antwoord op de uitwijzing van Russische diplomaten door het Westen. Naast Groot-Brittannië en de VS hebben ook de meeste EU-landen, ook België, Russische diplomaten persona non grata verklaard. Het uitgewezen Russische ambassadepersoneel was in het weekend al naar eigen land teruggekeerd.