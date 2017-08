Derde verdachte opgepakt, klopjacht op bestuurder bestelwagen Barcelona

De man die donderdagnamiddag op de drukke wandelboulevard La Rambla in Barcelona op de mensenmassa inreed, is nog niet opgepakt. Dat is bevestigd door Josep Lluis Trapero, het hoofd van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra.

De bestuurder verliet de bestelwagen ter hoogte van de grote ronde mozaïek van kunstenaar Joan Miro en het operagebouw Liceú en vluchtte te voet. De politie gaat ervanuit dat hij de enige dader van de aanslag daar is. Ook is er volgens Trapero geen reden om aan te nemen dat de man gewapend is, noch om te vrezen voor een nieuwe aanslag.

Opgepakt

Er zijn wel drie andere verdachten opgepakt. Een daarvan werd aangehouden in Alcanar, een gemeente in de provincie Tarragona waar woensdagavond een gasontploffing plaatsvond, waarbij één dode viel en waarvan nu wordt aangenomen dat die verband houdt met de gebeurtenissen in Barcelona. Van de man is enkel bekend dat hij afkomstig zou zijn uit Melilla, één van de Spaanse enclaves in Marokko.

De tweede arrestant is geïdentificeerd als Driss Oukabir, een Marokkaanse twintiger die in Ripoll woont en daar is opgepakt. Met zijn documenten zouden de twee bestelwagens zijn gehuurd die bij de aanslag gebruikt zouden zijn. De tweede bestelwagen werd teruggevonden in Vic, maar meer informatie is daarover niet bekend gemaakt.

Aanvankelijk waren er berichten dat Oukabir zichzelf had aangegeven met de melding dat zijn identiteitsdocumenten gestolen waren, maar volgens Trapero en de burgemeester van Ripoll klopt dat niet en werd Oukabir op straat herkend door een patrouille van de Mossos en opgepakt.

Beide verdachten worden rechtstreeks in verband gebracht met de aanslag of de voorbereiding ervan. Over een derde verdachte die vanochtend werd opgepakt, ook in Ripoll, is nog niets bekend. Die arrestatie is gemeld door de Catalaanse radio en bevestigd door de Mossos.

We have arrested a third person in Ripoll related to the attacks #Cambrils #Barcelona -- Mossos (@mossos) August 18, 2017

Doodgeschoten

In de kuststad Cambrils, op een honderdtal kilometer van Barcelona, schoot de politie vier mensen dood die met hun wagen inreden op voetgangers. Dat gebeurde enkele uren na de aanslag in Barcelona. Een vijfde dader overleed later aan zijn verwondingen, aldus de Mossos. El Pais schrijft dat de politie ingreep toen de daders, die bomgordels droegen, hun aanslag wilden uitvoeren. De terroristen sloegen in hun wagen op de vlucht maar de politie wist hen klem te rijden.

Bij de deels verijdelde aanslag in Cambrils raakten zeven mensen gewond.

Volgens Javier Zaragoza, de hoofdaanklager van het Spaanse Hooggerechtshof, waren de aanvallers in Barcelona noch die in Cambrils bekend voor terrorisme.

De bekende Franse magistraat Marc Trévidic, gespecialiseerd in antiterrorisme, sprak vrijdagochtend op radiozender Europe 1 over een link tussen de jihadistische netwerken in Barcelona en die in België. Dat meldt weekblad Le Vif op zijn website. Zonder concrete elementen te noemen, verwees hij naar een 'extremistische Marokkaanse gemeenschap. Die banden zijn historisch. Tussen de Marokkaanse netwerken in België en Spanje bestaan banden sinds de jaren 1990'.

De aanslagen werden snel opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), dat zoals gewoonlijk weinig extra informatie of bewijzen levert. Mogelijk is dat omdat de bestuurder van de bestelwagen in Barcelona nog op vrije voeten is.

Explosie

Volgens de autoriteiten zijn zowel de aanslag in Barcelona als die in Cambrils gelinkt aan de ontploffing woensdagavond in een pand in Alcanar, zo'n 200 km van Barcelona. Die kostte aan één man het leven. Zeven mensen raakten ook gewond, van wie een er erg aan toe is.

De ontploffing vernielde de woning waar het overleden slachtoffer en de zwaargewonde man verbleven. In de woning lagen een 20-tal gasflessen en de ontploffing zou het gevolg zijn van een opeenhoping van gas.

Dood in auto

En dan is er nog het incident op de Diagonal, de snelweg vlakbij Barcelona waar een vrouwelijke agente van de Mossos werd aangereden door een Ford Focus die aan een politiecontrole wou ontkomen. Over die omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid.

De auto werd teruggevonden in Sant Just Desvern, aan de rand van de stad. Volgens Spaanse media werd in de wagen het lichaam van een man aangetroffen die door messteken om het leven kwam, maar dat is niet officieel bevestigd. De krant La Vanguardia meldt dat hij de eigenaar van de auto is en niet bekend was bij de politie. Ook zou hij niet op de bestuurderszetel hebben gezeten. Volgens La Vanguardia probeert de politie nu uitzoeken wie er achter het stuur van de wagen zat, toen die de agente omver reed.