Aanslag Barcelona: Politie bevestigt 'doden en gewonden'

Op de Ramblas, een toeristische straat in Barcelona, is een voertuig ingereden op de mensenmassa. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag.

Daarbij zijn minstens 1 dode en 32 gewonden gevallen. Dat heeft Joaquim Forn, minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Catalaanse regionale regering, donderdagavond gemeld. De minister meldde er wel bij dat de kans groot is dat die balans nog zal oplopen.

Een anonieme bron bij de hulpdiensten van Barcelona verklaarde aan persagentschap AFP dat er twee doden en twintig gewonden vielen. De Spaanse radiozender Cadena Ser vernam uit politiebron dat er dertien doden vielen.

Een ooggetuige vertelde aan de Spaanse zender TVE 'dat de bestelwagen zo'n 80 kilometer per uur reed toen hij op de mensen inreed'.

Lokale media melden intussen dat er bij de aanslag gebruik zou gemaakt zijn van twee bestelwagens, één om op de Ramblas zoveel mogelijke mensen aan te rijden, en een tweede waarmee één of meerdere daders de vlucht zouden genomen hebben.

Die tweede bestelwagen werd teruggevonden in de stad Vic, vlakbij een Burger King-restaurant.

Nog volgens lokale media hebben minstens één maar mogelijks twee gewapende mannen zich verschanst in een Turks restaurant op de Carrer Tallers, nabij de voedingsmarkt Boqueria. De hele omgeving van de Ramblas is afgesloten, net als alle wegen die toegang bieden tot Barcelona.

Ondertussen heeft de politie ook een foto verspreid van een van de mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy -- EL PAÍS (@el_pais) August 17, 2017

De toeristen in de buurt van het ongeval worden weggestuurd. De hulpdiensten in Barcelona hebben via Twitter gevraagd om familie gerust te stellen via de sociale media en niet via de telefoon. Ze willen daarmee vermijden dat de verbindingen overbelast raken.

De Catalaanse autoriteiten hebben opgeroepen om in Barcelona geen verplaatsingen te doen die niet strikt noodzakelijk zijn, zodat de politie kan werken. Er wordt ook gevraagd om de weg vrij te maken voor de hulpdiensten.

De hele omgeving van de Ramblas is afgesloten, net als alle wegen die toegang bieden tot Barcelona. De Barcelonese taxichauffeurs bieden mensen die het stadscentrum willen verlaten, gratis ritten aan en de toerismedienst van Barcelona biedt mensen die vastzitten in het centrum hotelkamers aan.

'CIA waarschuwde twee maanden geleden voor aanslag in Barcelona'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Catalaanse politie twee maanden geleden gewaarschuwd voor een terreuraanslag in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant el Periodico donderdagavond op haar website.

In de waarschuwing dat Barcelona een doelwit zou kunnen zijn, werd door de CIA ook de nadruk gelegd op de Ramblas.