2,3 miljoen Venezolanen land al ontvlucht

Venezuela heeft te maken met een ernstige politieke en economische crisis, die tegenstanders toeschrijven aan het beleid van president Nicolas Maduro.

In Venezuela zijn goed 1,3 miljoen mensen ondervoed. De kwaliteit van de dienstverlening in de ziekenhuizen is er, nog volgens Dujarric 'sterk op achteruit gegaan', omdat er een gebrek is aan medicijnen.

Zo zijn er meer dan 100.000 hiv-patiënten die een gebrekkige toegang tot medicatie hebben. Daarnaast maken uitgeroeide ziektes, zoals mazelen, tbc en difterie, weer opgang.

Maduro wordt ervan beschuldigd de economie van zijn land te ruïneren en de oppositie monddood te maken om een dictatuur te installeren.

Sinds Maduro's voorganger Hugo Chavez in 1999 president werd, zouden volgens migratie-expert Tomas Paez Bravo al 3 miljoen mensen gevlucht zijn. De oppositie in het Zuid-Amerikaanse land heeft het over 4 miljoen vluchtelingen.