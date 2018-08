De aarde smelt: Zweden verliest hoogste berg bij 30°C in Lapland

De hittegolf langs de noordpoolcirkel heeft ook al een eerste slachtoffer geëist. Het ijs van de gletsjer op de zuidelijke top van de Kebnekaise - tot nu toe bekend als het hoogste punt van Zweden - smelt zo snel dat de noordelijke top van het massief het nieuwe dak van Zweden wordt. Volgens berekeningen van onderzoekers van de universiteit van Stockholm steekt de noordelijke top, die uit vaste rotsen bestaat, de nabijgelegen zuidelijke top deze week voorbij. 'Ik zag nog nooit zoveel sneeuw smelten op de zuidtop als deze zomer', zegt onderzoekster Gunhild Rosqvist. Zij doet al jaren metingen van de zuidelijke top van de berg in Lapland voor onderzoek naar de klimaatverandering.

De laatste twintig jaar is de gletsjer gemiddeld met een meter per jaar gesmolten. Op 2 juli lag de zuidtop nog 2.101 meter boven zeeniveau. Op 31 juli was dat gedaald tot 2.097 meter. 'In die tijd is dus vier meter sneeuw weggesmolten, of 14 centimeter per dag. Het gaat nu geweldig snel. Deze warme zomer zal een recordverlies van sneeuw en ijs op de bergen teweegbrengen', aldus Rosqvist. De noordelijke top meet 2.096,8 meter. Het verschil bedroeg dinsdag dus amper 20 centimeter. Dat zou op een dag weggesmolten zijn, waardoor Zweden een nieuwe hoogste top krijgt.

Rendieren zoeken verkoeling in tunnels

In Noorwegen roepen de autoriteiten dan weer op om waakzaam te zijn op de autosnelweg. Er kunnen rendieren voor hun auto opdoemen in tunnels. De dieren zoeken de tunnels namelijk op om wat koelte te vinden. 'Het is wekenlang erg warm geweest in het noorden van Noorwegen en de dieren trekken zich terug naar iets koudere plaatsen', zegt Tore Lysberg, een functionaris bij het Noorse verkeersbureau Statens Vegvesen. 'Zowel rendieren als schapen vinden hun toevlucht in tunnels en schaduwrijke gebieden om af te koelen', vervolgt hij.

Afgelopen week registreerde het Noorse meteorologisch instituut seizoensrecords in de noordelijkste regio's van het land: de 31,2°C werd bijvoorbeeld gehaald in Finnmark County, een belangrijke rendierhouderij, goed gelegen boven de poolcirkel.

Er zijn sinds het begin van het jaar al 12 'tropische' nachten opgetekend, dat wil zeggen met nachttemperaturen hoger dan 20°C.