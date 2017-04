Beestenboel: 'Er zijn stengelslankmieren die nooit tevreden zijn met wat ze hebben, hoe goed hun nest ook is'

In principe komen in deze rubriek uitsluitend soorten aan bod die behoren tot de Vlaamse fauna. De stengelslankmier is nog nooit in Vlaanderen gezien, maar mierenexpert Wouter Dekoninck van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen gaat ervan uit dat ze wel degelijk bij ons voorkomt. Ze is al aangetroffen in kalkgraslanden in de Ardennen en de Nederlandse provincie Zuid-Limburg, in kalkrijke duinen in Nederland en op de kalkkliffen van Dover in Engeland.

