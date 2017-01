Tournée Minérale: redenen zat om te stoppen met drinken

Het is moeilijk te zeggen wat het meest onwezenlijk was aan het nieuws dat vorige week vanuit het parlement kwam. Dat politici er tijdens de werkuren gratis alcohol kunnen drinken, of dat ze weigeren om het af te schaffen, hoewel hun eigen deontologische commissie ervoor pleit. 'Sommige parlementsleden worden heel onaangenaam als ze gedronken hebben', vertelde commissievoorzitter Danny Pieters (N-VA) aan de krant Het Nieuwsblad. Pieters, eerder in dit blad aan het woord als socialezekerheidsexpert, hoopt op minder politieke debatten onder invloed.

