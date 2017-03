Weinig Vlamingen op de longlist Fintro Literatuurprijs

De Vlamingen zijn in de minderheid op de longlist voor de Fintro Literatuurprijs. Bij de 20 genomineerden zijn er 'slechts' vier Vlamingen, maar daarbij wel kleppers als Stefan Hertmans ("De bekeerlinge") en Lize Spit ("Het smelt"). Spit won vorig jaar De Bronzen Uil voor het beste Nederlandstalige debuut, Hertmans ging met zijn vorige roman "Oorlog en terpentijn" in 2014 aan de haal met de AKO Literatuurprijs (nu ECI Literatuurprijs).

Belangrijkste literatuurprijs in Vlaanderen

De andere twee auteurs die de Vlaamse eer hoog houden, zijn Jeroen Olyslaegers ("Wil") en David Nolens ("De waan van Cotard").

De Fintro Literatuurprijs, de vroegere Gouden Boekenuil, is de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen. Op 8 april worden de vijf titels van de shortlist bekendgemaakt, op 14 mei kennen we de winnaar. De slotshow vanuit de Handelsbeurs in Gent is te zien op Canvas.

Vorig jaar won Hagar Peeters de prijs van de vakjury met "Malva". De prijs van de lezersjury ging naar "De onderwaterzwemmer" van P.F. Thomése. De Fintro Literatuurprijs is goed voor 25.000 euro.