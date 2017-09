Tentoonstelling over Baudelaire opent in Brussel

Van 7 september tot 11 maart volgend jaar loopt in het Broodhuis op de Grote Markt in Brussel de tentoonstelling "Baudelaire-Brussel". De expo schetst een beeld van de hoofdstad halverwege de negentiende eeuw, met als leidraad een pamflet van de bekende Franse auteur.

Charles Baudelaire bracht twee jaar van zijn leven door in Brussel: van 1862 tot 1864. Dat de stad hem niet bijzonder kon bekoren, is een understatement. In het pamflet "Pauvre Belgique", dat overigens nooit werd gepubliceerd, trekt de schrijver venijnig van leer tegen België, en meer bepaald Brussel, die volgens hem "een kleine stad, met kleine geesten en kleine harten" is. Onze vrouwen zijn lelijk, de Zenne stinkt, de honden die karren trekken zijn bizar en ook voor onze toenmalige vorst Leopold I heeft de auteur van "Les Fleurs du Mal" geen goed woord over.

"Baudelaire was in die laatste jaren van zijn leven verbitterd, ziek en berooid. Hij had syfilis, waar hij enorm onder leed, en zat financieel aan de grond", relativeert Isabelle Douillet-de Pange, conservatrice van de Musea van de Stad Brussel, de negatieve woorden van de Franse auteur.

Belangrijker voor haar is dat het pamflet een uniek beeld schetst van de hoofdstad in de jaren zestig van de negentiende eeuw. De periode van voor de bouw van het Justitiepaleis, de verstedelijking van de buitenwijken en de overwelving van de Zenne.

En het is dat beeld dat de tentoonstelling met het pamflet als leidraad probeert terug te roepen. Te bezichtigen zijn 250 werken, waaronder foto's van de Zenne, schilderijen van Felicien Rops, persknipsels, fotoportretten en illustratie van plekken waar Baudelaire verbleef of tijd doorbracht.

De tentoonstelling is tot 11 maart van volgend jaar te bekijken in het Broodhuis op de Grote Markt van Brussel.