Recensie 'Als mijn geheugen me niet bedriegt' van Douwe Draaisma: "De toekomst van het verleden"

Het geheugen verandert niet alleen door het gewone vergeten, maar ook door later inzicht en ervaring. Herinneringen hebben behalve met verleden en heden ook met toekomst te maken. In Als mijn geheugen me niet bedriegt vraagt Douwe Draaisma, geheugenspecialist en hoogleraar psychologie, zich af wat dit alles 'te betekenen heeft voor de betrouwbaarheid van herinneringen'.