Pieter Aspe en Marec stampen eigen uitgeverij uit de grond

De start komt er niet toevallig op 3 april: Pierre Aspeslag, beter bekend als Pieter Aspe, viert namelijk zijn 65ste verjaardag. 'In principe kan een mens dan met pensioen gaan. Maar je kan ook nog iets anders doen. Ondernemen bijvoorbeeld, samen met een van mijn beste vrienden dan nog', aldus Aspe die ook weer in Brugge gaat wonen en nieuwe verhalen belooft rond inspecteur Van In.

'In september verschijnt een nieuwe Van In, niet zoals we hem kennen maar een volledige nieuwe start', aldus Aspe. Goede vriend Marec De Cloedt stapt mee in het verhaal. De twee leerden elkaar echt goed kennen door 'Afscheid van een muze', het literair afscheid van Aspe aan zijn overleden vrouw.

Nieuw, jong talent

In eerste instantie zal vooral het werk van Aspe en Marec uitgegeven worden in eigen beheer, maar Aspe NV moet ook een kweekvijver worden van nieuw, jong talent.

Ook uniek is de structuur van Aspe NV. Het gaat om een coöperatieve vennootschap waar iedereen aandeelhouder kan worden. Het rendement zal bestaan uit kortingen en cadeaus. Leden van De Loge kunnen ook steeds hun ingelegde som volledig terugkrijgen. Dat coöperatieve is één van de hoekstenen van de nieuwe uitgeverij.

Naast de publicatie van boeken zal Aspe NV ook fysiek aanwezig zijn in de West-Vlaamse hoofdstad. De Loge van Marec & Aspe wordt de boekhandel/koffiehuis van Aspe NV waar je beide heren vaak zal treffen. Al hun boeken en tekeningen zullen te vinden zijn op een steenworp van het Brugse belfort.