Zaventem: Ryanair wil dat 'gekke en krankzinnige geluidsbrigade' inbindt

Tijdens een persconferentie in Brussel heeft Ryanair-topman Michael O'Leary nog eens benadrukt dat er snel een oplossing moet komen voor de kwestie van de geluidsnormen in Brussel. Hij wil dat de 'lokale gekke en krankzinnige geluidsbrigade' inbindt. 'We zien geen probleem om niet te vliegen tussen middernacht en pakweg 6.30 à 6.45 uur', zei hij.

Nu dreigen boetes voor luchtvaartmaatschappijen die voor 7 uur vliegen. O'Leary wil dat de grens op zijn minst een kwartier vervroegd wordt. 'De meeste mensen zijn dan toch al wakker en op die manier kunnen we nog groeien op Zaventem', zei hij.

Ondertussen heeft O'Leary er naar eigen zeggen geen idee van hoeveel boetes hij over twee jaar zou moeten betalen. Probleem is volgens de Ier dat er geen ruimte meer is om extra ochtendvluchten te laten vertrekken op Zaventem, doordat alle 'slots' na 7.00 uur al ingevuld zijn. O'Leary ziet nochtans potentieel voor 10 tot 15 extra Ryanair-vliegtuigen op de Brusselse luchthaven. 'Maar als ze echt op die 7.00 uur staan en de zotte boetes behouden, kunnen wij niet groeien.' Dat is goed nieuws voor Charleroi, zei O'Leary. Die luchthaven heeft 'opwindende ontwikkelingsplannen.'