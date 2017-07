Worden elektromagnetische aanvallen het ultieme terreurwapen?

Liefhebbers van kaskraker The Matrix, de tv-serie Prison Break of de game Call of Duty kennen het fenomeen: een aanval waarbij een elektromagnetische puls - een korte uitbarsting van elektromagnetische energie - gericht wordt afgevuurd om elektronica te verwoesten. Maar die technologie is geen fictie, zegt Mark Brookes van Beveiligingsbedrijf Gunnebo. 'In Nederland heeft onlangs iemand zelf zo'n toestel gebouwd, op basis van online teruggevonden tekeningen, en daarmee een bank gechanteerd. De verantwoordelijken voor havens, luchtverkeer, nucleaire sites en andere kritieke infrastructuur moete...