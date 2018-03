Maarten Boudry Wetenschapsfilosoof Opinie

'Waarom zou je in debat gaan met mensen die in complottheorieën over 9/11 geloven?'

'Als je weigert in debat te gaan met mensen die in onzin geloven, dan vergeet je op den duur waarom het precies onzin is', schrijft Maarten Boudry. Hij legt uit waarom hij recent in debat ging met een complotdenker.