Verdachte opgepakt voor geweld tegen politieagenten in Borgerhout

In Antwerpen is donderdag een eerste verdachte opgepakt voor het geweld tegen twee politieagenten vorige week vrijdag aan de Turnhoutsebaan in het district Borgerhout. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om een 20-jarige jongeman die geen onbekende is voor het gerecht. De verdachte wordt door het parket als de aanstoker van het geweld gezien en hij zou ook zelf slagen of stampen hebben uitgedeeld en een projectiel hebben gegooid.

Het parket had woensdag laten weten dat het op basis van beeldmateriaal verschillende verdachten trachtte te identificeren en dat er effectief sprake was geweest van geweld.

Eerder opgedoken smartphonebeelden hadden daar twijfel over gezaaid.

Het parket zal de opgepakte verdachte laten voorleiden bij de onderzoeksrechter voor onder meer slagen en verwondingen met voorbedachten rade en voor bendevorming en het zal om zijn verdere aanhouding vragen.

Het incident aan de Turnhoutsebaan ontstond toen twee leden van het fietsteam van de Antwerpse lokale politie een vrouw wilden arresteren die met haar wagen gevaarlijk rijgedrag had vertoond en zelfs aan hoge snelheid in de richting van de agenten was gereden voor ze tegen een metalen beugel tot stilstand kwam. Enkele omstaanders belaagden volgens politie en parket de agenten tot twee keer toe, waardoor zij versterking moesten inroepen en een tweede inzittende van het voertuig in kwestie te voet de vlucht kon nemen.