Parket bevestigt aanval op politieagenten in Borgerhout op basis van camerabeelden

Twee agenten van het fietsteam van de Antwerpse lokale politie wilden vrijdagavond op het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Jaak de Braeckeleerstraat een 21-jarige vrouw arresteren die daar met een wagen tegen een metalen beugel tot stilstand was gekomen nadat ze gevaarlijk rijgedrag had vertoond en zelfs aan hoge snelheid in de richting van de agenten was gereden. In de wagen zaten nog drie andere personen.

Toen de agenten de bestuurster uit het voertuig plukten, werden ze naar eigen zeggen belaagd door verschillende omstaanders. Ze riepen daarom versterking op, maar de belagers werden niet meer gevat. Zaterdag ontstond twijfel rond het verhaal van de politie, die onder meer stelde dat de agenten 'belaagd, bedreigd, bekogeld, gestampt en geslagen' waren.

Her en der doken smartphonebeelden op die dat niet bevestigden, maar ook geen volledig beeld van het incident en het hele tijdsbestek boden. Zowel de politie als Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die een 'signaal' van de buurt vroeg en hoopte dat getuigen de belagers zouden aangeven, kregen heel wat kritiek.

Het geheel van beschikbare beelden zou nu toch uitsluitsel geven over de feiten. Het parket heeft het woensdag over twee fases: een waarbij 'verscheidene personen de agenten onmiddellijk in de rug hebben kunnen benaderen en dezen geslagen en/of geduwd', en een waarbij de agenten 'werden bekogeld door projectielen dewelke afkomstig waren vanuit een grote groep van omstaanders'.