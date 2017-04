Vandeput: 'Nooit sprake geweest van weghalen F-16's boven Syrië'

Na de Amerikaanse raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis van Shayrat vorige week is al heel wat gezegd en geschreven over de inzet van de Belgische F-16's boven Syrië. Rusland schortte als reactie immers het luchtruimakkoord met de VS op dat ongelukken moet helpen vermijden boven Syrië, waar beide grootmachten naast elkaar bombardementen uitvoeren.

Minstens vrijdag en zaterdag voerden de Belgische F-16's geen operaties uit boven Syrië, zo gaf minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) eerder al aan. Al is zaterdag sowieso 'onderhoudsdag' en vliegen de Belgische toestellen dus sowieso niet.

Voor het overige hield Vandeput maandag zijn lijn aan en weigerde hij om veiligheidsredenen dus meer details vrij te geven over de 'whereabouts' van de Belgische F-16's, die opereren vanuit Jordanië. Wel verzekerde hij dat de Belgische regering nooit beslist heeft om de inzet boven Syrië op te schorten.

Waar de zes gevechtsvliegtuigen worden ingezet, hangt af van de door de Verenigde Staten geleide coalitie, herhaalde de minister. En hoe dan ook vindt het overgrote deel van de Belgische operaties boven Irak plaats en dus niet boven Syrië, zo merkte hij nog op in de marge van een bezoek aan de Europese trainingsmissie onder Belgisch commando in Mali - EUTM Mali.

Of alles intussen weer normaal is? 'Ik zal niet zeggen dat alles weer normaal is, maar de operatie gaat door', aldus nog Vandeput. 'En zoals steeds wordt de situatie van uur tot uur opgevolgd.'