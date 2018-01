Vakbonden niet op een lijn: staking 'niet aan de orde' voor ACV en ACLVB

'We zullen sensibiliseringsacties rond het dossier van de pensioenen blijven voeren, maar een staking is niet aan de orde', laat algemeen secretaris van het ACV, Marie-Hélène Ska, weten.

De christelijke vakbond is niet van standpunt veranderd sinds de laatste nationale manifestatie tegen het pensioenbeleid van de federale regering. In december namen 25.000 mensen deel aan die manifestatie. 'De modaliteiten kunnen veranderen, maar het belangrijkste is de bevolking bewustmaken', aldus Ska.

Het ACV werkt momenteel ook aan de juridische procedure tegen contractbreuken en afbouw van gelijkstellingen voor de berekening van het pensioen. Die procedure had ACV-voorzitter Marc Leemans in november al aangekondigd op een congres van de christelijke vakbond. De liberale vakbond zet ook vooral in op het informeren en bewustmaken van de burgers, in plaats van een staking. 'Onze bezorgdheid blijft groot, maar acties van grotere omvang zijn niet aan de orde van de dag', aldus nationaal secretaris Olivier Valentin.