Twijfels over verhaal Syrisch gezin dat visum wilt?

Volgens de advocaten van het Syrische gezin zat de familie de voorbije maand vast en verkeerden de gezinsleden in levensgevaar. Enkele weken terug werd hun appartement nog onder schot genomen, al bleef het gezin ongedeerd.

Maar volgens officiële inreisdocumenten, die Het Laatste Nieuws kon inkijken, moet blijken dat de vader onlangs nog twee weken buiten Syrië verbleef. De vader (38) reisde op 26 november 2016 van Aleppo naar Libanon. Van daaruit vloog hij naar de Verenigde Arabische Emiraten. Op zich is dat niet zo opzienbarend: de man werkt voor de Kamer van Industrie, en mogelijk betreft het dus zakenreizen. Wellicht vloog hij vanuit de Emiraten door naar India. Vast staat dat hij op 10 december, twee weken later, vanuit India terugkeerde naar Libanon, en van daaruit naar zijn vrouw en kinderen in Aleppo.

Dat de vader vlot Syrië binnen en buiten kan, lijkt te botsen met het beeld dat de advocaten van het gezin schetsen over de situatie van de familie. De advocaten waren nog niet bereikbaar voor commentaar. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat voorlopig niet op de zaak in.

Al eerder twijfels

Het is niet de eerste keer dat er twijfels gezaaid worden over het verhaal van het Syrische gezin. Begin november verspreidde Newsmonkey nog heel wat gedetailleerde informatie over het gezin, zoals de volledige naam - met foto - van de vader. De website schreef ook dat hij werkte voor de Kamer van Koophandel, maar dat bleek niet te kloppen. 'Over de inhoud van dat artikel: dat staat vol leugens, dat zijn zaken die uit de context getrokken zijn', reageerde advocate Mieke Van den Broeck in Terzake.

Voor de oorsprong van die foute informatie wees de advocate toen naar de entourage van het kabinet-Francken. 'Men probeert de aandacht af te leiden van waar het hier echt om gaat: dat België veroordeeld is om dit gezin een visum te geven. Dat is een veroordeling die staat, die uitvoerbaar is, en waar men geen schorsend beroep tegen kan voeren - wat de staatssecretaris daar ook over beweert.'