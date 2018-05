Tommelein wil Vande Lanotte van de Oostendse troon stoten: 'Johan is een slimme, lepe politicus'

Bart Tommelein: De naamsverandering van SP.A in een open Stadslijst is louter windowdressing. Op míjn lijst zullen er meer kandidaten zonder partijkaart staan. Drie keer op rij hebben de socialisten hier hoge scores behaald. Als ze nu onder een andere naam naar de verkiezingen gaan, is dat alleen omdat ze niet geloven in de kansen van hun eigen partij. Met de Stadslijst aan het roer komt er geen nieuw bestuur, en dat is nochtans wat Oostende nodig heeft. Vandaar dat zo veel Oostendenaars blij zijn dat ik nu een gooi naar het burgemeesterschap doe.

