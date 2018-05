Waarom de socialisten in Oostende hopen op een sterk Vlaams Belang

Oostende staat voor het eerst in heel lange tijd voor spannende verkiezingen. De voorbije twintig jaar waren de Oostendenaars het normaal gaan vinden dat de socialisten zichzelf keer op keer opvolgden. Zelfs toen de SP.A in 2012 haar absolute meerderheid verloor, bleef een bestuur zonder die partij onmogelijk. Daar zou weleens verandering in kunnen komen. Als de SP.A ook maar een paar zetels verliest, kan ze uit de coalitie worden geweerd. En dat lijkt precies het plan te zijn van de politieke concurrentie. Hoewel het door socialisten gedomineerde bestuur de kuststad op verschillende vlakken nieuw leven heeft ingeblazen, zwelt de kritiek aan. Niet het minst doordat de kinderarmoede is toegenomen, de diversiteit in de stad voor wrijvingen zorgt, en veel inwoners een eigentijdser mobiliteitsbeleid willen.

...