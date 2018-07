Staking in gevangenissen tegen minimale dienstverlening waarschijnlijk dinsdagavond opgeschort

Dat hebben de Franstalige vakbondsafgevaardigden Michel Jacobs (CGSP-Amio) en Claudine Coupienne (CSC-Services publics) maandag gezegd op basis van de eerste resultaten van de algemene vergaderingen in de gevangenissen.

Delen De vakbonden in de gevangenissen staken al wekenlang.

'Het lijkt erop dat de staking opgeschort zal worden. De antwoorden van de gevangenissen van Leuze-en-Hainaut, Nijvel, Ittre, Jamioulx... gaan in elk geval in die richting', zei Jacobs. De christelijke vakbond CSC heeft 25 procent van de antwoorden ontvangen (Andenne, Doornik, Marneffe, Vorst...). Die gevangenissen zijn allemaal voorstander van een opschorting van de acties. Voor de beide vakbonden samen heeft intussen de helft van de gevangenissen zich al uitgesproken voor een werkhervatting, aldus Coupienne.

De vakbonden in de gevangenissen staken al wekenlang tegen de plannen van minister Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren. Maandagvoormiddag zaten de bonden samen met de minister. Nadien was te horen dat het overleg 'constructief' verlopen was. De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun besluiten aan de minister over te maken. Tijdens algemene vergaderingen in alle gevangenissen wordt maandag en dinsdag beslist over het toekomstige verloop van de acties.

Gino Hoppe van ACOD Overheidsdiensten laat weten dat de stemmingen in de gevangenissen volop bezig zijn en dat het resultaat dinsdagmiddag bekend zal zijn.