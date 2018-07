Spontane staking bij TEC Luik-Verviers door hitte

Dat is vernomen van de woordvoerster van de TEC Luik-Verviers, Carine Zanella.

De stakingspost werd opgezet door de vakbond CGSP. De chauffeurs willen met bussen met airco rijden, maar 10 tot 15 procent van de bussen in die regio heeft dat niet.

De woordvoerster stipt aan dat de openbaarvervoermaatschappij maatregelen neemt tegen de hitte. De chauffeurs mogen een uur recup nemen per gewerkte dag als de temperatuur in Ukkel meer dan 27 graden bedraagt. Ook mogen ze in bermuda en polo komen werken tussen april en september.

De TEC Luik-Verviers biedt excuses aan de reizigers aan. De woordvoerster geeft nog mee dat de vervoermaatschappij de wetgeving respecteert en zelfs meer hittemaatregelen neemt dan nodig.